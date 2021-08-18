Yoğun bakımda son durum!

Vaka sayısına paralel olarak yoğun bakımda yatan hasta sayısı da artıyor.
Yoğun bakımdakilerin çoğu aşısız ya da aşısı tamamlanmamış hastalardan oluşuyor.
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 15’e yükseldi.
7 HASTA ENTÜBE
7 erkek, 8 kadın hastanın yattığı acil durum hastanesi yoğun bakım servisinde 7 kişi de entübe edildi. 8 hasta ise solunum destek ünitesine bağlandı. Entübe edilen iki hastanın 2 doz Sinocav aşılı olduğu öğrenildi.
15 HASTADAN SADECE 4’Ü ÇİFT DOZ AŞILI
Yoğun bakımda yatan 15 hastadan sadece 4'ü çift doz Sinovac aşılı, 5'i tek doz aşılı ve 6 kişinin aşısız olduğu belirtildi.
EN GENÇ HASTA 29, EN YAŞLI HASTA 91 YAŞINDA
Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören hastaların en genci 29, en yaşlısı 91 yaşında. Yoğun bakımdaki hastaların yaş dağılımı ve sağlık durumu ise şöyle:
29 Yaşında Kadın Hasta: Entübe
42 Yaşında Kadın Hasta: Entübe
50 Yaşında Erkek Hasta: Entübe
53 Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı
57 Yaşında Kadın Hasta: Entübe
62 Yaşında Erkek Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı
64 Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı
67 Yaşında Erkek Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı
68 Yaşında Kadın Hasta: Entübe
71 Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı
73 Yaşında Erkek Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı
73 Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı
75 Yaşında Erkek Hasta: Entübe
75 Yaşında Erkek Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı
91 Yaşında Erkek Hasta: Entübe
Kaynak : Haber Kıbrıs https://haberkibris.com/yogun-bakimda-hasta-sayisi-artiyor-0937-2021-08-18.html