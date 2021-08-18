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Yoğun bakımda son durum!

KKTC'de son günlerde vaka sayısında artış devam ediyor.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:54
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Yoğun bakımda son durum!

Vaka sayısına paralel olarak yoğun bakımda yatan hasta sayısı da artıyor.

Yoğun bakımdakilerin çoğu aşısız ya da aşısı tamamlanmamış hastalardan oluşuyor.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 15’e yükseldi. 

7 HASTA ENTÜBE

7 erkek, 8 kadın hastanın yattığı acil durum hastanesi yoğun bakım servisinde 7 kişi de entübe edildi. 8 hasta ise solunum destek ünitesine bağlandı. Entübe edilen iki hastanın 2 doz Sinocav aşılı olduğu öğrenildi.

15 HASTADAN SADECE 4’Ü ÇİFT DOZ AŞILI

Yoğun bakımda yatan 15 hastadan sadece 4'ü çift doz Sinovac aşılı, 5'i tek doz aşılı ve 6 kişinin aşısız olduğu belirtildi.

EN GENÇ HASTA 29, EN YAŞLI HASTA 91 YAŞINDA

Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören hastaların en genci 29, en yaşlısı 91 yaşında. Yoğun bakımdaki hastaların yaş dağılımı ve sağlık durumu ise şöyle:

29 Yaşında Kadın Hasta: Entübe 

42 Yaşında Kadın Hasta: Entübe 

50 Yaşında Erkek Hasta: Entübe 

53 Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı

57  Yaşında Kadın Hasta: Entübe 

62 Yaşında Erkek Hasta:  Solunum destek ünitesine bağlı

64  Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı

67 Yaşında Erkek Hasta:  Solunum destek ünitesine bağlı

68 Yaşında Kadın Hasta: Entübe 

71 Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı

73 Yaşında Erkek Hasta:  Solunum destek ünitesine bağlı

73 Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı

75  Yaşında Erkek Hasta:  Entübe

75  Yaşında Erkek Hasta:  Solunum destek ünitesine bağlı

91 Yaşında Erkek Hasta: Entübe 

Kaynak : Haber Kıbrıs https://haberkibris.com/yogun-bakimda-hasta-sayisi-artiyor-0937-2021-08-18.html

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KKTCKoronavirüsCoronavirüs
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