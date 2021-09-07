Yoğun bakımda tedavi gören 15 hastadan 5’i entübe

Üstel, “Göreve geldiğimiz ilk günlerde testler 3 bin 5 bin civarında yapılıyordu. Biz test sayısını yükselttik, bu yüzden hastaları daha çok tespit ettik. Bugün geldiğimiz noktada, Koronavirüsten vefat eden hasta sayımız 69’dur. Bu sayının yükselmemesi için çalışanlarımız özverili bir şekilde çalışıyor” dedi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖREN 15 HASTADAN 5’İ ENTÜBE

Artan vaka sayılarının şu anda 200’lerden 130’lara kadar düştüğünü belirten Üstel, “Bu rakam iyi bir rakamdır... Bu sayı kötü bir sayı değildir, yükseldi şimdi de düşüyor. Toplumu ne kadar fazla tararsanız o kadar rahat edersiniz. Bu doğrultuda devam ederken Acil Durum Hastanesi’nde 61 kişi tedavi görüyor, yoğun bakımda yatan hasta sayımız ise 15 ve 5 kişi entübe... Ayrıca Göğüs Hastalıkları Servisinde tedavi gören 11 kişi var. Toplam 72 hastamız tedavi görüyor” diye konuştu.

“EYLÜL SONUNA KADAR YÜZDE 70 AŞILAMA ORANINA ULAŞMIŞ OLACAĞIZ”

Koronavirüs aşılanma sayılarının da yükseltmek için çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Üstel, “Şu anda aşılama oranımız iyidir, Eylül sonuna kadar hedefimiz olan yüzde 70’e ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI