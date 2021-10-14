Yoğun bakımda tedavi gören 8 hastadan, 3'ü entübe

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Gerçek WEB TV’de yayınlanan ‘Derin Analiz’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üstel, yükseköğrenim kapsamında adaya gelen öğrenciler için Koronavirüs aşısı ayrıldığını hatırlatarak, yüksek kiralardan şikayet etti. Üstel, öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmesi kapsamında kiraların düşmesi gerektiğini söyledi.

“ÖNERİLERİ YOKSA ELEŞTİRİLERİNİ KABUL ETMİYORUM”

Koronavirüs aşılanma sürecini değerlendiren Üstel, “Birinci doz aşıda yüzde 72’yi yakaladık, ikinci doz aşı oranı ise yüzde 66 oldu. ‘Aşıda bir planımız yok, insanlar aşı olmuyor’ şeklinde muhalefet bizi eleştiriyor. Bende sordum, ne öneri yaptınız da kabul etmedik? Önerileri yoksa eleştirilerini kabul etmiyorum” dedi.

Üstel, dün üçüncü doz BioNTech aşılarında eksiklik yaşandığını belirterek, “Bugün bir telefon ile 20 bin doz aşı geldi” ifadelerini kullandı ve Türkiye’den yaklaşık 600 bin doz aşı geldiğini aktardı. Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

12-18 YAŞ ARASINDAKİ KİŞİLERİN YÜZDE 80’İ AŞILANDI

Sağlık Bakanı Üstel, Türkiye’den 20 bin doz daha BioNTech aşısı geldiğini bildirerek, üçüncü dozda 40 yaşın üstüne çıkıldığını kaydetti.

Çift BioNTech aşısı olan kişilerin de üçüncü doz aşılarına başladığını duyuran Üstel, 12-18 yaş arasındaki gençlerin ise yüzde 80’inin aşılandığını açıkladı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖREN 3 HASTA ENTÜBE

Üstel, Acil Durum Hastanesi’nde 38 hastanın tedavi gördüğünü dile getirerek, yoğun bakımda tedavi gören 8 hastadan 3’ünün entübe olduğunu söyledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI