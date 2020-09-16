Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası için acil kan aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi'nde görevli Dr. Ergün Ökçün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yoğun bakım servisinde tedavi gören Koronavirüs hastası için acil karan arandığını duyurdu.

Koronavirüs geçirmiş olup, 14 gün önce testi negatife dönen kişilerden kan bağışında bulunmasını isteyen Ökçün, özellikle B grubu olan kişilerin kan bağışlaması ricasında bulundu.

Ökçün paylaşımında, “Koronavirüs hasta sayımızın çok arttığı bu günlerde 14 gün önce PCR testi negatif olmuş olan herkesin kan bağışlaması rica olunur” ifadelerine yer verdi.