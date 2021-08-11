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Yoğun bakımdaki 9 hastadan 6’sı aşısız

Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi) Başhekimi Doktor Erol Uçaner, yoğun bakımda tedavi gören Koronavirüs hasta sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:02
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Yoğun bakımdaki 9 hastadan 6’sı aşısız

Fotoğraf: Arşiv

Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi) Başhekimi Doktor Erol Uçaner, yoğun bakımda tedavi gören Koronavirüs hasta sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı.

Havadis WEB TV’de, Damla Dabis’in sunduğu programa telefonla bağlanan Uçaner, yoğun bakımda tedavi gören söz konusu 9 hastanın 6’sının aşısız olduğunu, aşılı olan 3 hastadan sadece birinin entübe durumda olduğunu ifade etti.

Uçaner, entübe olan yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının ise 4 olduğunu belirtti.

Kaynak : Kıbrıs Postası / Haberin Tamamı İçin: https://www.kibrispostasi.com/c77-SAGLIK/n388518-yogun-bakimdaki-9-hastadan-6si-asisiz

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