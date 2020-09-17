Yoğun bakımdaki covid-19 hastalarının durumu açıklandı

Yoğun bakımdaki covid-19 hastalarının durumu iyiye gidiyor…

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doktorlarından Şükrü Onbaşı, yoğun bakımda olan iki covid-19 hastasının tedavilerinin devam ettiğini belirterek, hastaların durumunda iyiye gidiş olduğunu kaydetti.

Onbaşı, ülkede coronavirüs nedeniyle üçüncü bir hastanın yoğun bakıma alınmadığını söyledi.

Yenidüzen Gazetesi'ne konuşan Onbaşı, yoğun bakımda olan iki covid-19 hastasının tedavilerinin devam ettiğini, durumlarında iyiye gidiş olduğunu kaydetti.