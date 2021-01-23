Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası normal servise alındı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden yoğun bakımda tedavi gören bir Covid-19 hastası yoğun bakımdan normal servise alındı

23 Ocak 2021 Cumartesi 12:02
598 Okunma
Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası normal servise alındı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakım servisinde tedavi gören hasta normal servise alındı.

Elde edilen bilgiye göre, yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastasının durumunun iyileşmesi nedeniyle tedavisine normal serviste devam edilecek.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 3'e düştü.

Öte yandan ülkemizde şuanda aktif olarak tedavisi devam hastanede eden vaka sayısı 232, pandemi merkezindeki hasta sayısı 51, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı ise 177.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANER: “CYPFRUVEX, ÜRETİCİNİN ZARAR GÖRMEMESİ VE FİYAT KONTROLÜ İÇİN DENGE UNSURU”
SANER: “CYPFRUVEX, ÜRETİCİNİN ZARAR GÖRMEMESİ VE FİYAT KONTROLÜ İÇİN DENGE UNSURU”
KKTC’de gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinden 4’ü tutuklandı
KKTC’de gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinden 4’ü tutuklandı
Gazimağusa’da yangın
Gazimağusa’da yangın
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim