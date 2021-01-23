Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası normal servise alındı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakım servisinde tedavi gören hasta normal servise alındı.

Elde edilen bilgiye göre, yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastasının durumunun iyileşmesi nedeniyle tedavisine normal serviste devam edilecek.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 3'e düştü.

Öte yandan ülkemizde şuanda aktif olarak tedavisi devam hastanede eden vaka sayısı 232, pandemi merkezindeki hasta sayısı 51, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı ise 177.

Kaynak : Haber Kıbrıs