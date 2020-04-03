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Yoğun bakımdaki hastaların durumu iyiye gidiyor!

Yoğun bakımdaki hastalardan birisinin normal odaya çıktığı açıklayan Ali Pilli, yoğun bakımdaki diğer hastanın ise solunum cihazından ayrıldığını ve cihaz yardımı olmadan nefes alabildiğini dile getirdi.

03 Nisan 2020 Cuma 17:46
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Yoğun bakımdaki hastaların durumu iyiye gidiyor!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT özel yayınında coronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan son gelişmeleri aktardı.

Bugün 7 yeni pozitif coronavirüs vakası tespit edildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün 321 kişiye test yapıldığını ve 7 pozitif vaka daha tespit edildiğini dile getirdi.

7 yeni pozitif vakayla birlikte ülkemizdeki toplam coronavirüs vaka sayısı 88’e yükseldi.

Bakan Pilli, bugüne kadar toplam 2 bin 327 test yapıldığını da sözlerine ekledi.

Vakalardan 3’ünün Lapta, 4’ünün ise Karpaz bölgesinden olduğunu açıklayan Bakan Ali Pilli, bölgelere göre vaka dağılımını ise şu şekilde sıraladı:

İskele-Karpaz 22, Lefkoşa 11, Lapta 9, Alsancak 4, Gönyeli 3, Mağusa 3, Beyarmudu 3, Girne 2

OLUMLU GELİŞME

Tedavisi devam eden 57 hasta olduğunu ve hastaların genel durumlarının iyi olduğunu belirten Bakan Pilli, olumlu iki gelişme de duyurdu.

Bakan Pilli, yoğun bakımda şu anda 1 hasta bulunduğunu açıkladı.

Yoğun bakımdaki hastalardan birisinin normal odaya çıktığı açıklayan Ali Pilli, yoğun bakımdaki diğer hastanın ise solunum cihazından ayrıldığını ve cihaz yardımı olmadan nefes alabildiğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronavirüsCoronavirüs
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