Yoğun bakımdaki hastaların durumu iyiye gidiyor!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT özel yayınında coronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan son gelişmeleri aktardı.

Bugün 7 yeni pozitif coronavirüs vakası tespit edildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün 321 kişiye test yapıldığını ve 7 pozitif vaka daha tespit edildiğini dile getirdi.

7 yeni pozitif vakayla birlikte ülkemizdeki toplam coronavirüs vaka sayısı 88’e yükseldi.

Bakan Pilli, bugüne kadar toplam 2 bin 327 test yapıldığını da sözlerine ekledi.

Vakalardan 3’ünün Lapta, 4’ünün ise Karpaz bölgesinden olduğunu açıklayan Bakan Ali Pilli, bölgelere göre vaka dağılımını ise şu şekilde sıraladı:

İskele-Karpaz 22, Lefkoşa 11, Lapta 9, Alsancak 4, Gönyeli 3, Mağusa 3, Beyarmudu 3, Girne 2

OLUMLU GELİŞME

Tedavisi devam eden 57 hasta olduğunu ve hastaların genel durumlarının iyi olduğunu belirten Bakan Pilli, olumlu iki gelişme de duyurdu.

Bakan Pilli, yoğun bakımda şu anda 1 hasta bulunduğunu açıkladı.

Yoğun bakımdaki hastalardan birisinin normal odaya çıktığı açıklayan Ali Pilli, yoğun bakımdaki diğer hastanın ise solunum cihazından ayrıldığını ve cihaz yardımı olmadan nefes alabildiğini dile getirdi.