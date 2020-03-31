Yoğun bakımdaki iki hastasının durumu iyiye gidiyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bakımda bulunan iki vatandaşın durumlarında iyileşme olduğunu duyurdu.

Kudret Özersay'ın paylaşımı şöyle:

"Bu sabaha Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bakımda bulunan iki vatandaşımızın durumlarında iyileşme olduğu bilgisiyle uyandık, herkese günaydın, güzel bir gün olsun."

Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığını duyurmuştu.