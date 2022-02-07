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Yoğun bakımdaydı, hayatını kaybetti

Yeşilyurt’ta sakin Yaşar YARIŞAN hayatını kaybetti.

07 Şubat 2022 Pazartesi 13:59
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Yoğun bakımdaydı, hayatını kaybetti
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05.02.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Yeşilyurt’ta sakin Yaşar YARIŞAN (E-68), Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde bulunduğu bir sırada aniden rahatsızlanması sonucu olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan anjiyo tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Adı edilen tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 06.02.2022 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Yapılan soruşturmada, bahse konu şahsın geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 07.02.2022 15:04
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