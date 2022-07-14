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"Yoğunluk bizden kaynaklanmadı"

KKTC Polis Genel Müdürlüğü, alınan tüm önlemlere rağmen bayram süresince Metehan Kara Giriş Kapısında oluşan yoğunluğun, KKTC Polis Genel Müdürlüğünden kaynaklı olmadığını duyurdu.

14 Temmuz 2022 Perşembe 09:31
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"Yoğunluk bizden kaynaklanmadı"
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KKTC Polis Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Kara Giriş Kapısında, bayram tatili süresince uzun araç kuyruklarının oluştuğu, vatandaşların muhaceret işlemi yaptırmak için uzun süre beklemek zorunda kaldıkları ve yeterli muhaceret görevlisi bulunmadığı yönünde basında haberler yer aldığını belirtti.

Bayram tatili süresince, Metehan Kara Giriş Kapısında oluşacak araç yoğunluğunu azaltmak ve araçları ile karşılıklı geçiş yapacak şahısların işlemlerini hızlandırmak maksadıyla, KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan önlemlerin arttırıldığı ve Metehan Kara Giriş Kapısındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçiş noktasında bulunan tüm kabinlerde, 24 saat kesintisiz fazladan personel görevlendirildiği kaydedildi.

Bayram tatili süresince Metehan Kara Giriş Kapısında;

“09.07.2022 tarihinde (Bayramın 1. Günü) görevli sekiz personel ile 16,242 giriş-çıkış, 10.07.2022 tarihinde (Bayramın 2. Günü) görevli on personel ile 16,772 giriş-çıkış, 11.07.2022 tarihinde (Bayramın 3. Günü) görevli on bir personel ile 15,644 giriş-çıkış, 12.07.2022 tarihinde (Bayramın 4. Günü) görevli on personel ile 15,313 giriş-çıkış olmak üzere toplamda 63,971 kişiye muhaceret işlemi yapıldı”

Metehan Kara Giriş kapısında artırılan önlemler ve görevlendirilen fazla personel ile hem kuzeyden güneye, hem de güneyden kuzeye geçecek olan araçlar için gerektiğinde mevcut olan üç kabinden (üç şeritten) muhaceret işlemleri yapıldığını belirten KKTC Polis Genel Müdürlüğü, aldıkları tüm önlemlere rağmen, Metehan Kara Giriş Kapısının GKRY Bölgesinde bulunan geçiş noktalarındaki kontrolün tek şeride düşürülmesi nedeniyle, uzun araç kuyruklarının oluşmasına ve vatandaşların uzun süre beklemesine sebep olduğunu vurguladı.

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