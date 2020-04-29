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YÖK açıkladı: Üniversite öğrencilerine 6 GB'lık ücretsiz internet verilecek

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de dahil olacaktır" denildi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:03
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YÖK açıkladı: Üniversite öğrencilerine 6 GB'lık ücretsiz internet verilecek

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamada, üniversite öğrencilerine uzaktan eğitime destek için 6 GB internet ücretsiz verileceği bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de dahil olacaktır" denildi.

YÖK, "Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk.

Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık “Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.

Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de dahil olacaktır.

Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Üniversitelerin Zoom, Teams, Youtube vb. araçlarla sağladığı ders içeriği, linkler veya diğer yönlendirmelerin “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası”nın dışında kalacağı kaydedildi. 

Haber Kıbrıs

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