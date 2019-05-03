YÖK: “Diploma denklikleri ile ilgili sorun yok"

Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklama ile Türkiye basınında yer alan “YÖK tarafından binlerce diploma askıya alındı” yönündeki haberleri yalanladı. YÖK’ten yapılan açıklamada sitede gerçekleştirilen güncelleme dolayısıyla kapatma işlemi yapıldığı belirtildi.

YÖK’ten yapılan açıklama şöyle:

YÖKSİS Üzerinde Yapılan “Teknik Analiz, Güncelleme" Çalışmasına İlişkin Bilgilendirme…

YÖKSİS üzerinde yapılan “teknik bir analiz, güncelleme çalışması” neticesinde yaşanan “rutin bir kapatma” işlemine ilişkin bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere YÖKSİS, sürekli güncellenen bir program olduğundan bazı teknik çalışmalar, analizler veya güncellemeler esnasında sistem kısa süreli ve kademeli, bütün veya lokal olarak kapatma durumunda kalınmaktadır.

Yine böyle bir güncelleme, teknik analiz çalışması yapılırken sistemde yaşanan kapanma, bilgilerin görülememesi durumu farklı bir şekilde algılanıp, bir sorun varmış gibi anlaşılmıştır.

YÖKSİS üzerinde geçmişte verilen diploma denklikleri ile ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını önemle belirtmek isteriz.

Yapılan rutin, teknik çalışmamız sona ermiş olup, sistem tekrar eski haline gelmiştir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz…