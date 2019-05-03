Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

YÖK: “Diploma denklikleri ile ilgili sorun yok"

03 Mayıs 2019 Cuma 16:53
YÖK: “Diploma denklikleri ile ilgili sorun yok"
banner44

Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklama ile Türkiye basınında yer alan “YÖK tarafından binlerce diploma askıya alındı” yönündeki haberleri yalanladı. YÖK’ten yapılan açıklamada sitede gerçekleştirilen güncelleme dolayısıyla kapatma işlemi yapıldığı belirtildi.

YÖK’ten yapılan açıklama şöyle:

YÖKSİS Üzerinde Yapılan “Teknik Analiz, Güncelleme" Çalışmasına İlişkin Bilgilendirme…

YÖKSİS üzerinde yapılan “teknik bir analiz, güncelleme çalışması” neticesinde yaşanan “rutin bir kapatma” işlemine ilişkin bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu tespit edilmiştir.

banner41
Bilindiği üzere YÖKSİS, sürekli güncellenen bir program olduğundan bazı teknik çalışmalar, analizler veya güncellemeler esnasında sistem kısa süreli ve kademeli, bütün veya lokal olarak kapatma durumunda kalınmaktadır.

Yine böyle bir güncelleme, teknik analiz çalışması yapılırken sistemde yaşanan kapanma, bilgilerin görülememesi durumu farklı bir şekilde algılanıp, bir sorun varmış gibi anlaşılmıştır.

YÖKSİS üzerinde geçmişte verilen diploma denklikleri ile ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını önemle belirtmek isteriz.

Yapılan rutin, teknik çalışmamız sona ermiş olup, sistem tekrar eski haline gelmiştir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz…

banner22
Anahtar Kelimeler:
YÖKDiplomaKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay, Doğu Akdeniz Doğa Koleji İlkokulu öğrencilerini kabul etti
Uluçay, Doğu Akdeniz Doğa Koleji İlkokulu öğrencilerini kabul etti
AB uyum yasalarını görüşmek üzere oluşturulan meclis komitesi toplandı
AB uyum yasalarını görüşmek üzere oluşturulan meclis komitesi toplandı
Erhürman: "Hellimde bile, Türkiye’ye dahi arzu edilen anlamda ihracat yapılamadı"
Erhürman: "Hellimde bile, Türkiye’ye dahi arzu edilen anlamda ihracat yapılamadı"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim