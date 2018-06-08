Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.850
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0005
EURO
5.2589
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
banner34

YÖK'ten KKTC'deki üniversitelere değerlendirme

YÖK heyetini, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan temsil etti.

08 Haziran 2018 Cuma 17:46
YÖK'ten KKTC'deki üniversitelere değerlendirme

KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin derslerine devam durumlarının, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl yapılacak olağan dışı denetlemelerle kontrol edilecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma hükümleri kapsamında, Lefkoşa'da toplanan, YÖK ve KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nun (YÖDAK) üyelerinden oluşan ortak komisyon, KKTC üniversitelerine ilişkin değerlendirme raporlarını görüştü.

YÖK heyetini, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan temsil etti.

Toplantıda, T.C. uyruklu öğrencilerin eğitim öğretim ve barınma süreçlerinde yaşadıkları problemler, bazı programlardaki öğretim üyelerinin yeterlilik durumu, atama ve yükseltmelerinde ilgili mevzuata uyulması, program akreditasyonları, yatay geçişler, denklik işlemleri gibi konularla ilgili mevcut durum ve sorunlar ele alındı.

banner39

YÖK üyeleri, üniversite kampüslerinde, öğrenci ve öğretim üyelerinin, sosyokültürel faaliyetleri gerçekleştirebileceği sosyal alanların, kütüphanelerin ve spor alanlarının yer alması gerektiğini dile getirdi. Bu durumun, üniversitelerin, ÖSYM kılavuzuna girme taleplerinin değerlendirmeye alınması için bir ön koşul olduğu belirtilerek, mevcut kılavuzda yer alan programların eğitim öğretim süreçleriyle ilgili tespit edilen sorunlara yönelik iyileştirme faaliyetlerinin de yakından takip edileceği vurgulandı.

Üyeler, son dönemlerde KKTC'deki üniversitelere yerleşen öğrencilerin derslerine devam durumlarının her yıl yapılacak olağan dışı denetlemelerle kontrol edileceğini belirtti.

Toplantının ardından YÖK üyeleri, KKTC üniversitelerinin rektörleri ile bir araya geldi. Rektörler, YÖK tarafından yapılan çalışmanın önemine işaret ederek, üniversitelerinin eksikliklerinin dışarıdan bir gözle değerlendirilmesinin iyileştirme süreçlerine katkı sağlayacağını kaydetti.

YÖK heyeti, KKTC'deki temasları kapsamında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit'i de ziyaret etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Güzelyurt Adayları Güzelyurtluları selamladı
UBP Güzelyurt Adayları Güzelyurtluları selamladı
Sümer Aygın, HP’yi ziyaret etti
Sümer Aygın, HP’yi ziyaret etti
Saraçoğlu Vakfı, fitre ve zekat bağışı kabul ediyor
Saraçoğlu Vakfı, fitre ve zekat bağışı kabul ediyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim