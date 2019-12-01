Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...

Yol bakım – onarım çalışmaları sürüyor

01 Aralık 2019 Pazar 17:43
Yol bakım – onarım çalışmaları sürüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi tarafından ülkenin batısından doğusuna birçok noktada başlatılan bakım - onarım çalışmaları devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Çemberi, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nun Alayköy Çemberi ile Türkeli kavşağı arasında Güzelyurt istikametine doğru olan kısmı, Pınarbaşı-Şirinevler ve Şirinevler-Yılmazköy güzergahlarında tamir isteyen noktalara ekipler tarafında müdahaleler yapılıyor.

Buna ek olarak Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu, Aydınköy alt geçit asfaltlamasına başlanırken, Hisarköy ve Kalecik köy yollarında da bakım onarım çalışmaları devam ediyor. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama doğrultusunda Yeşilköy-Yenierenköy yolu üzerinde yer alan bozulma ve deformasyonlar tamir edilirken, Ziyamet-Kaleburnu yolundaki bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Aynı zamanda İskele - Karpaz Anayolu’nun Ziyamet Kavşağı ile Gelincik Kavşağı arasında kalan kısımda, Ercan Yonca Kavşağı-İskele Anayolu’nda ve İnönü - Vadili Anayolu üzerinde yol bakım ve tamir çalışmaları sürüyor.
Tüm çalışmalar tamamlandığında toplamda 57,86 kilometrelik güzergahta acil bakım, tamir ve onarım faaliyetleri tamamlanmış olacak. Bu çalışmaları yol çizim ve tabela tamirat, imalat ve montaj ihaleleri takip edecek.

Bu arada Gönyeli Çemberi içerisinde bakım onarım ve asfalt kaplama işlerinin 3 Aralık Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Gönyeli Çemberi’ni kullanacak sürücülerin, alternatif güzergahları değerlendirmeleri, çemberi kullanmak zorunda olanların vaktinden önce yola çıkmaları tavsiye edildi. Çalışmalar boyunca can ve mal güvenliği açısından sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, birbirlerine, işçilere ve görevli polislere karşı anlayışlı olmaları istendi.

Anahtar Kelimeler:
Karayolları DairesiBakım - Onarım çalışmalarıYolHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer: Soruşturma Komisyonu kurulacak
Gürcafer: Soruşturma Komisyonu kurulacak
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkara Evi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkara Evi’ni ziyaret etti
Bağımsızlık Yolu: "İş kazalarının önlenebilmesi için yaptırımlar ağırlaştırılmalı"
Bağımsızlık Yolu: "İş kazalarının önlenebilmesi için yaptırımlar ağırlaştırılmalı"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim