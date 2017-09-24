Yol bozuk, sürücüler dikkatsiz!

Duygu Alan

Yıllar içerisinde onlarca trafik kazasının meydana geldiği Değirmenlik—Girne Dağyolu’nda halen daha gerekli tedbirler alınmadı.

Güzergah boyunca yol güvenliği bulunmuyor. Köstebek yuvasını andıran yolda, sık aralıklarla asfaltta derin çukurlar ve yırtıklar, engebeler var. Yolda aydınlatma da yok.

Zaten yol güvenliğinden yoksun olan yolda bazı sürücüler de oldukça dikkatsiz davranıyor.

Dikkatsiz geçiş yapan sürücüler, hem kendilerinin hem de kurallara uygun davranan sürücülerin canını tehlikeye atıyor.

Yetkililer kulaklarını tıkadı

Güzergahta gün geçmiyor ki bir trafik kazası meydana geliyor.

Sivil toplum örgütleri, sendikalar, güzergahta meydana gelen trafik kazalarında yakınlarını kaybedenler söz konusu yolda gerekli yol güvenliğinin sağlanması konusunda defalarca yetkililere çağrıda bulundu ancak yetkililer bu çağrılara kulak tıkadı, onca can kaybına rağmen yolda bir türlü gerekli trafik tedbirleri alınmadı.

Değirmenlik’ten Girne’ye kadar trafik polisi denetimi de yok.

Sürücüler de duyarsız

Değirmenlik-Girne Dağyolu’nda meydana gelen trafik kazaları bazı sürücülere de ders olmadı.

Bazı duyarsız sürücüler, dikkatsiz geçiş yaparak trafikte tehlike saçıyor.

Havadis objektiflerine yansıyan görüntülerden de anlaşılacağı üzere bazı sürücüler, yokuş çıkmasına rağmen önündeki ağır vasıta aracı geçmeye çalışıyor, bazı sürücüler aşırı sürat yapıyor.