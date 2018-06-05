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Yol güvenliğini takan yok

Başkent Lefkoşa’da KE 465 plakalı arkası açık van aracın, asgari emniyeti almadan taşıdığı ev eşyaları bir kez daha ülkede yol güvenliğine verilen önemi gözler önüne serdi.

05 Haziran 2018 Salı 10:29
Yol güvenliğini takan yok

Havadis'te yer alan habere göre, Başkent Lefkoşa’da arkası açık van aracın, asgari emniyeti almadan taşıdığı ev eşyaları bir kez daha ülkede yol güvenliğine verilen önemi gözler önüne serdi.

Van içerisinde gelişi güzel üst üste konulan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi eşyalar ilk frende yola dağılacak gibi bir görüntü sergiledi. Olaya tepki gösteren bir vatandaş, fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak yetkililere “Biz görüyoruz, siz görmüyor musunuz?” mesajı verdi.

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Doğru Söz 2018-06-05 10:37:19

Allah Allah! Yahu bu eşyalar böyle gider mi? Fizik kurallarına aykırı. Fotoğraf düşme anında mı çekildi? Yoksa eğri eşyalar çok iyi mi bağlandı?

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