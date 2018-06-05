Yol güvenliğini takan yok

Havadis'te yer alan habere göre, Başkent Lefkoşa’da arkası açık van aracın, asgari emniyeti almadan taşıdığı ev eşyaları bir kez daha ülkede yol güvenliğine verilen önemi gözler önüne serdi.

Van içerisinde gelişi güzel üst üste konulan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi eşyalar ilk frende yola dağılacak gibi bir görüntü sergiledi. Olaya tepki gösteren bir vatandaş, fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak yetkililere “Biz görüyoruz, siz görmüyor musunuz?” mesajı verdi.