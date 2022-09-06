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“Yol için” eylem yapacaklar

06 Eylül 2022 Salı 13:50
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“Yol için” eylem yapacaklar


Mesarya köylerinden Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylüleri, uzun zamandır yol sorunlarının devam ettiği gerekçesiyle cumartesi günü eylem yapacak.

Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğulları TAK’a yaptığı açıklamada, yolun yenilenmesi için başlatılan çalışmaların üç kişinin mahkemeye başvurarak ara emri alması üzerine durduğunu, dört köye ulaşımın aylardır zorlaştığını ve yetkililerden gerekli çözümü bulmalarını istediklerini söyledi.

Dört köyün muhtarlığınca organize edilecek eyleme katılacakların Dilekkaya girişindeki benzin istasyonu yanında toplanacağını ifade eden Menteşoğulları, seslerini duyurup yol sorununa çözüm bulunması talebiyle yapacakları eyleme basının ilgi göstermesini istedi.

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