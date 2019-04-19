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Yol kenarında erkek cesedi!

19 Nisan 2019 Cuma 08:40
Yol kenarında erkek cesedi!
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Haspolat - Taşkent Anayolu üzerinde bulunan TMT Anı ormanına dönülen toprak yol girişinde 25-30 yaşlarında, siyahi bir erkek şahıs ölü olarak bulundu. 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 06.30’da bulunan cesetle ilgili polis soruşturması sürüyor

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Son Güncelleme: 19.04.2019 09:22
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberHaspolat
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