Yol kenarında erkek cesedi!

Haspolat - Taşkent Anayolu üzerinde bulunan TMT Anı ormanına dönülen toprak yol girişinde 25-30 yaşlarında, siyahi bir erkek şahıs ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 06.30’da bulunan cesetle ilgili polis soruşturması sürüyor
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