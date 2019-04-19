Yol kenarında erkek cesedi!

- Taşkent Anayolu üzerinde bulunan TMT Anı ormanına dönülen toprak yol girişinde 25-30 yaşlarında, siyahi bir erkek şahıs ölü olarak bulundu.Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 06.30’da bulunan cesetle ilgili polis soruşturması sürüyor