Yol yapım ve onarım çalışmalarına başlandı

Karayolları Dairesi, Yıldırım - Kuzucuk ile Kuzucuk - Boğaziçi köyleri arasında yol yapım ve onarım çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.