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Yol yapım ve onarım çalışmalarına başlandı

12 Mayıs 2022 Perşembe 14:33
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Yol yapım ve onarım çalışmalarına başlandı

Karayolları Dairesi, Yıldırım - Kuzucuk ile Kuzucuk - Boğaziçi köyleri arasında yol yapım ve onarım çalışmalarına başlandığını bildirdi. 
Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. 

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