Karayolları Dairesi, Yıldırım - Kuzucuk ile Kuzucuk - Boğaziçi köyleri arasında yol yapım ve onarım çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Yol yapım ve onarım çalışmalarına başlandı
12 Mayıs 2022 Perşembe 14:33
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Karayolları Dairesi, Yıldırım - Kuzucuk ile Kuzucuk - Boğaziçi köyleri arasında yol yapım ve onarım çalışmalarına başlandığını bildirdi.