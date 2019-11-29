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Yol yüzünden kavga etmişlerdi teminatla serbest bırakıldılar!

29 Kasım 2019 Cuma 20:16
Yol yüzünden kavga etmişlerdi teminatla serbest bırakıldılar!

Kamalı Haber

Girne’de Arapköy’de Atatürk caddesi üzerinde yol yüzünden kavga eden Yakup Kulaksız, kardeşi Salih Kulaksız ve Batuhan Durdu dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlı Yakup Kulaksız’ın kavga, tecavüzi alet taşıma, itale-i lisan ve rahatsızlık, zanlı Salih Kulaksız’ın kavga, tecavüzi alet taşıma ve itale-i lisan ve zanlı Batuhan Durdu’nun yaralama, tecavüzi alet taşıma ve rahatsızlık suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Ömer Yavuz, 27 Kasım saat 18.00 sıralarında inşaatçı olan Yakup Kulaksız’ın aralarında dar yolda geçiş yüzünden çıkan kavgada Batuhan Durdu’ya hakaret ettiğini belirtti. Polis memuru Yavuz, zanlı Yakup Kulaksız ile zanlı Batuhan Durdu’nun araçlarından inip birbirlerine vurmaya başladıklarını ifade etti. Polis, zanlı Salih Kulaksız’ın da araçtan inip, kardeşinin yanına gelerek kavgaya dahil olduğunu belirtti. Polis, kavga esnasında Yakup Kulaksız’ın arabasının arkasında olan tuğlayı alıp Batuhan Durdu’nun sırtına vurduğunu ifade etti. Zanlı Salih Kulaksız’ın da yerden aldığı sopa ile Yakup Kulaksız’ın kafasına vurup yaraladığını ifade eden Ömer Yavuz,  olayın ardından tüm zanlıların tutuklandığını ifade etti. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, benzeri sabıkalarının olmadığını kaydeden Yavuz, teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların birer kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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