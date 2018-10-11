Yolda yürürken tutuklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da önceki gece yolda yürüdüğü sırada polis ekiplerince fark edilen ve yapılan kontrollerde KKTC’ye kaçak giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Ali Hamdo Alkadeh tutuklandı. “Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapmak” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Alkadeh aleyhine 1 günlük tutukuluk süresi temin edildi.

Limandan giriş yaptı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ali Hamdo Alkadeh’in 10 Ekim 2018 tarihinde Mağusa Canbulat Yolunda yürüdüğü esnada tespit edildiğini ve yapılan kontrolde zanlının ayni gün tespit edilemeyen bir şekilde Mağusa Limanından gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikayın yeni başladığını ve zanlının adaya nasıl giriş yaptığının araştırılacağını belirten tahkikat memuru, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ali Hamdo Alkadeh’in tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.