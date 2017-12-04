Yoldan çıkarak akasya ağacına çarptı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa-Gazimağusa Ulukışla kavşağında dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen kaza korkuttu.

Ercan Havalimanı’nda çalıştığı ve işten çıkarak evine gittiği öğrenilen Arife Özdemir, yönetimindeki NR 961 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrederken Ulukışla yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Polisten edinilen bilgide, Özdemir’in dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu yaşanan kaza sabah saat 07.20 sıralarında meydana geldi.

Özdemir, yönetimindeki salon araç ile yoldan çıktıktan sonra takla atarak tavanı üzerinde sürüklendikten sonra yol kenarında bulunan akasya ağaçlarına çarparak durabildi.

Hayati tehlikesi yok

Yoldan geçenler tarafından bulunan Arife Özdemir, kaza yerine gelen “112” Hızır Servis ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgide, kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenilen Özdemir’in hayati tehlikesi bulunmazken, kontrol amaçlı müşahede altına alındı.

Polis soruşturma başlattı

Sabah saatlerinde yaşanan kazanın ardından, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazalı araç olay yerinden kaldırılana kadar, polis yolda önlem alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.