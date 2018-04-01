Yoldan çıktı, ağaçlara çarparak durabildi

Azrail bu kez Güzelyurt’ta kol gezdi,Güzelyurt Yuvacık anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki Adnan Konuguş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisten alınan bilgiye göre kaza, Adnan Konuguş’un yönetimindeki PT 370 plakalı aracı ile Güzelyurt’tan Yuvacık istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması ve aracı ile yolun kenarında bulunan portakal ağaçlarına çarpması sonucu yaşandı. Konuguş’un aşırı süratli olduğu öğrenildi.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek

Kaza yerinde yaşamını kaybeden Konuguş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.