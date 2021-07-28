Yoldan çıktı tabelaları dağıttı!

Lefkoşa Hidden Garden önünde meydana gelen kaza korkuttu.

Yolda çıkan LT 309 plakalı mitsubishi markalı araç reklam tabelalarına çarparak durabildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre bugün saat 16.20 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Ömür KIRLI (E-22), yönetimindeki LT 309 plakalı araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak önce trafik levhasına ardından bir iş yerine ait ışıklı reklam tabelasına çarptı.. Kaza sonucu yaralanan olmadı.