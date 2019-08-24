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Yoldan çıktı, takla attı: 1 yaralı

Nergisli kavşağındaki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:01
Yoldan çıktı, takla attı: 1 yaralı

Gazimağusa Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bugün saat 18:40 sıralarında, Nergisli köy yolunu Gazimağusa Anayoluna bağlayan yol üzerinde, Aslıhan Köksal, yönetimindeki HD 312 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidiş istikametıne göre sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla atması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu 25 yaşındaki Aslıhan Köksal ağır yaralandı.
Aslıhan Köksal, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar ve iç kanama teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DB/PGM

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Anahtar Kelimeler:
HaberKıbrısTrafik Kazası
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