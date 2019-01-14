Yoldan çıktı, takla attı!

Lefkoşa- Mağusa Anayolunda trafik kazası meydana geldi.

Kaza saat 10:00 civarında meydana geldi.

Trafik Kazası 14.1.2019 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu Aslanköy kavşağı yakınlarında, Lefkoşa istikametine doğru seyreden Halil Aktaş yönetimindeki THD 413 plakalı tır aracın motorunda meydana gelen arızadan dolayı yol içerisine makine yağları akmıştır.

Akabinde geriden gelmekte olan Nazif Erol (K-24), yönetimindeki FN 145 plakalı araç, yola dökülen yağlardan dolayı kayarak kontrolsüz bir şekilde orta refüj içeriğinden karşı seride geçip yolun sağından çıkarak takla atmıştır.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan FN 145 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı LDH''de yapılan tedavisini müteakip taburcu olmuştur.

Soruşturma devam etmektedir.