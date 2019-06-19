Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

Yoldaş’ın cezası 4 yıla çıkarıldı!

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:49
Yoldaş’ın cezası 4 yıla çıkarıldı!

(Kamalı haber) - Mağusa’da 2018 yılı Şubat ayı içerisinde 14 yaşındaki kızla 2 kez cinsel ilişkiye giren sanık Gökhan Yoldaş’ın cezası istinaf mahkemesi tarafından 20 aydan 4 yıl hapis cezasına yükseltildi.

Yargıtay Ceza Heyeti,  Başsavcılığın dosyaladığı istinafı kabul etti. Heyet oyçokluğu ile sanığa alt mahkeme tarafından verilen 20 ay hapis cezasını 4 yıla yükselttiğini açıkladı. Sanık “16 yaşından küçük çocuklara cinsel tecavüz”, “Cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla alıkoyma”, “Cinsel istismar” ve “Cinsel saldırı” davalarından yargılanmıştı.

banner22
Son Güncelleme: 19.06.2019 16:53
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Yoldaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
. 2019-06-19 17:06:03

OROSP..... ÇOCUGUU HALKIN ORTASINA BIRAKACAN BUNU VER ALLAH VER DÖVECEN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
atilla 2019-06-19 17:56:58

4 sene nedir min 10 - 15 sene alması gerekir tipini siktigim sapıgı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Akıncı: Sineye çekecek değiliz
Akıncı: Sineye çekecek değiliz
Başbakan Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı’nı ziyaret etti...
Başbakan Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı’nı ziyaret etti...
Kız arkadaşını darp etti!
Kız arkadaşını darp etti!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim