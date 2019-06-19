Yoldaş’ın cezası 4 yıla çıkarıldı!

(Kamalı haber) - Mağusa’da 2018 yılı Şubat ayı içerisinde 14 yaşındaki kızla 2 kez cinsel ilişkiye giren sanık Gökhan Yoldaş’ın cezası istinaf mahkemesi tarafından 20 aydan 4 yıl hapis cezasına yükseltildi.

Yargıtay Ceza Heyeti, Başsavcılığın dosyaladığı istinafı kabul etti. Heyet oyçokluğu ile sanığa alt mahkeme tarafından verilen 20 ay hapis cezasını 4 yıla yükselttiğini açıkladı. Sanık “16 yaşından küçük çocuklara cinsel tecavüz”, “Cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla alıkoyma”, “Cinsel istismar” ve “Cinsel saldırı” davalarından yargılanmıştı.