Yollar çukur, çamur içinde

Gazimağusa’da, Çanakkale mahallesinde, bir inşaat firmasına ait apartmanda kalan vatandaşlar, bölgede bulunan yolun asfaltlanmaması ve park alanına parke dökülmemesi üzerine Diyalog muhabirine tepkisini dile getirdi.

Diyalog muhabiri Hüseyin Çiçek'e konuşan apartman sakinlerinden Abdullah Keskinel, yol ve park yerlerinin düzenlenmesinin ilgili şirket tarafından 7 yıldır yapılmadığını ve yağan yağmurlar sonrası çamur deryasına dönüşen yollarda araba kullanmanın mümkün olmadığını savundu.

Arabam mahvoldu

Yollarda derin çukurlar oluştuğunu ve aracının birçok kez hasar gördüğünü iddia eden Keskinel, yağmur sonrası oluşan su birikintisinden dolayı da evden dışarı çıkamadıklarını ileri sürdü.

Mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini savunan Keskinel, en kısa zamanda yasal haklarını kullanacağını bildirerek, yetkilileri göreve çağırdı.