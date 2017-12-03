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Yollar çukur, çamur içinde

Çanakkale Mahallesindeki apartmanda kalan vatandaşlar, kış mevsiminde çamur deryasına dönüşen bölgede, evden dışarı çıkamadıklarını savundu

03 Aralık 2017 Pazar 14:48
Yollar çukur, çamur içinde
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Gazimağusa’da, Çanakkale mahallesinde, bir inşaat firmasına ait apartmanda kalan vatandaşlar, bölgede bulunan yolun asfaltlanmaması ve park alanına parke dökülmemesi üzerine Diyalog muhabirine tepkisini dile getirdi. 

Diyalog muhabiri Hüseyin Çiçek'e konuşan apartman sakinlerinden Abdullah Keskinel, yol ve park yerlerinin düzenlenmesinin ilgili şirket tarafından 7 yıldır yapılmadığını ve yağan yağmurlar sonrası çamur deryasına dönüşen yollarda araba kullanmanın mümkün olmadığını savundu. 

Arabam mahvoldu 

Yollarda derin çukurlar oluştuğunu ve aracının birçok kez hasar gördüğünü iddia eden Keskinel, yağmur sonrası oluşan su birikintisinden dolayı da evden dışarı çıkamadıklarını ileri sürdü.  

Mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini savunan Keskinel, en kısa zamanda yasal haklarını kullanacağını bildirerek, yetkilileri göreve çağırdı. 

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Son Güncelleme: 03.12.2017 15:47
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Derviş Buba 2017-12-03 17:56:20

Biz belediyemize başvurduk. Aynı apartmanlarda oturuyorum. Önümüzdeki hafta iki şirketin dökmediği asfaltın döküleceğinin teyidini aldık. Gazimağusa Belediyesi üzerine düşeni yapacaktır buna inancımız tamdır.

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