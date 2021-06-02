Yollardaki Aydınlatma Sorunu Devam Ediyor

Gazimağusa Belediyesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Gazimağusa’nın ana girişlerinden biri olan Salamis Yolu’ndaki yol aydınlatmalarının arızalarının giderilmesi için Mart ayında çalışma başlatılmıştı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden Yeniboğaziçi’ne kadar giden güzergâh üzerinde bulunan trafik aydınlatmalarının kabloları kopuk olmasından kaynaklanan sorunlardan dolayı çalışmadığı ve tamiratı için ise kablo gerektiğini ancak şuan için ellerinde yeterli malzemenin de olmadığı malzemenin tedarik edilmesi durumunda ise tamir edilip çalıştırılacağı gelen bilgiler arasındadır.(MHA)