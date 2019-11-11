Yolsuzluk davasında Altınbaş'a 1 gün tutukluluk

Girne’de resmi evrak sahteleme suçundan mahkemeye çıkarılan Vakkas Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 1’er gün tutukluluk verildi.

Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Mehmet Akacan, Refet Uzun, Mehmet Şefik Ormancı ile Kemal Yorgancıoğulları az önce çıkarıldıkları Girne Mahkemesi tarafından 1’er gün ek tutukluluğa çarptırıldı.

Meseleyle ilgili zanlı Orkun Altınbaş’ın yurtdışında olduğunu belirten polis, zanlının bu hafta adaya dönmesinin beklendiğini kaydetti. Ahmet Bayraktar’ın polise sahte sözleşme hazırlamak için Vakkas Altınbaş’ın 1 milyon sterlin aldığını itiraf etmesi üzerine “Resmi evrak sahteleme” ve tedavüle sürme” suçlamalarıyla zanlılar Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Girne Sulu Çember civarında Hüseyin Cahit Celal’e ait malları düzenledikleri sahte sözleşmeyle elde etmek suçundan yargılanan eden Altınbaş Holding yetkilileri bugün mahkemeye çıkarıldı. Savcı, zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Savunma avukatları ise zanlılar aleyhinde istenen süreye itiraz etti ancak mahkeme zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.