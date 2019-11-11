Yolsuzluk davasında Altınbaş'a 1 gün tutukluluk

Girne’de resmi evrak sahteleme suçundan mahkemeye çıkarılan Vakkas Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 1’er gün tutukluluk verildi.
Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Mehmet Akacan, Refet Uzun, Mehmet Şefik Ormancı ile Kemal Yorgancıoğulları az önce çıkarıldıkları Girne Mahkemesi tarafından 1’er gün ek tutukluluğa çarptırıldı.
Meseleyle ilgili zanlı Orkun Altınbaş’ın yurtdışında olduğunu belirten polis, zanlının bu hafta adaya dönmesinin beklendiğini kaydetti. Ahmet Bayraktar’ın polise sahte sözleşme hazırlamak için Vakkas Altınbaş’ın 1 milyon sterlin aldığını itiraf etmesi üzerine “Resmi evrak sahteleme” ve tedavüle sürme” suçlamalarıyla zanlılar Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Girne Sulu Çember civarında Hüseyin Cahit Celal’e ait malları düzenledikleri sahte sözleşmeyle elde etmek suçundan yargılanan eden Altınbaş Holding yetkilileri bugün mahkemeye çıkarıldı. Savcı, zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.
Savunma avukatları ise zanlılar aleyhinde istenen süreye itiraz etti ancak mahkeme zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.
Yollarda elini sallasan 300 bin - 500 bin tl değerinde arabalara nasıl sahip oldukları buradan anlaşılıyor, her zengin detaylı araştırılsa ülkede hapise girmeyecek çok az insan topluluğu kalır!
300-500 binlik arabalara nasıl biniyorlar söyleyeyim bugün sabah jasmine courtun yanındaki işbank atm sinde sıra beklemekten sıkıldım çünkü yasa dışı bahisçi yaklaşık 7-8 işlem yaptı. sonrasında girne eski astro şimdiki lemarın önündeki atm lerde betçiler sıraya girmiş paraları cukkalıyor. Bu ülkede istihbarat varmı bilmiyorum polis 1 saat kalsa ATM başında kimin ne yaptığını görecekler. Her yüksek binada 2-3 daire bet ofis olarak işlem yapıyor bunları kimse görmüyor mu sizce bunlar kimin polis bilmiyor mu?
Doğarken ne getirdin.... Ne götürüyorsun.....DEĞER Mİ HİÇ....
Bu ülkede herkes en az 3 gün tutuklu kalırken bunlar neden 1 gün tutuklu kalıyor herkes biliyor. Bu halkı bu milleti aptal yerine koyan bir yargı sistemi var. Pararsı olan nüfuzlu kişilere ayrıcalık tanınmasından bu millet usandı artık.
Yaşasın KKTC yargısı herkese en az 3 zenginlere 1 gün tutukluluk. Paran yoksa geber be gardaş.
Ayrıca bişey daha dikkatimi çekti bu kişilere neden kelepçe takılmıyor. Ulan bu ülkede şüpheli sıfatıyla sokakta gezen adama bile kelepçe vuruyorsunuz buna gücünüz yetmiyor değilmi? Yemedi değil mi itiraf edin yada kamuoyuna açıklamasını yapın bu adam zengin kelepçe vuramayız diyebilirsiniz. Bizde ona göre kendimize bakarız.
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.
Altın kaçakçılığı , petrol kaçakçılığı ve simdi bu , kimlere banka açma izni verdin ey KKTC