Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
5'i yerel 22 pozitif vaka
Kapat

Yolun içerisindeki eşeğe çarpan araç alev aldı

Yenierenköy-Dipkarpaz anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir araç yolun içerisindeki yaban eşeğe çarptı.

10 Ocak 2021 Pazar 12:15
1413 Okunma
Yolun içerisindeki eşeğe çarpan araç alev aldı

Yenierenköy-Dipkarpaz anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir araç yolun içerisindeki yaban eşeğe çarptı.

Bu sabah saat 6.00 sıralarında gerçekleşen kazada, 23 yaşındaki Ulusay Fellahoğlu kullandığı ZLN 819 plakalı kiralık araçla, Dipkarpaza’a doğru gittiği sırada yolun sağına geçerek yolun içerisinde bulanan yaban eşeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç tamamen yanarken, Fellahoğlu kazayı yara almadan atlattı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç ile görüştü
Amcaoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç ile görüştü
Nöbetçi Eczaneler / 10 Ocak 2021
Nöbetçi Eczaneler / 10 Ocak 2021
CUMHURBAŞKANI TATAR LUTE’U YARIN 14:30’DA KABUL EDECEK
CUMHURBAŞKANI TATAR LUTE’U YARIN 14:30’DA KABUL EDECEK
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim