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Yolun kalan bölümü ihale aşamasına geldi!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun kalan bölümünün ihale aşamasına geldiğini, yolun geçeceği güzergahın ağaçlardan arındırılmasından hemen sonra yolun tamamlanması için Türkiye’de ihaleye çıkılacağını açıkladı.

12 Ekim 2021 Salı 12:37
295 Okunma
Yolun kalan bölümü ihale aşamasına geldi!
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Doğancı kavşağı ile Lefke arasında kalan 7 kilometrelik bölümünün tamamlanması için güzergah üzerindeki temizlik çalışmalarına hızla devam edildiği belirtildi.  

Yolun ihalesinin yapılması önünde engel teşkil eden, kamulaştırılmış alanlar içerinde bulunan ağaçların sökümüne, zeytin ağaçlarının ise budanıp başka bir alana taşınmasına geçen hafta başlandığı kaydedilen açıklamada, yolun geçeceği güzergahın ağaçlardan arındırılmasından hemen sonra yolun tamamlanması için Türkiye’de ihaleye çıkılacağı belirtildi.  

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, geçen hafta bölgeye giderek üreticiler ile görüştü ve mevcut pürüzler çözülmeden yolun ihale edilmeyeceğini açıklamıştı.

İhale açılmasının önünde duran engellerin ortadan kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Canaltay, “Amacımız Lefke bölgesi ve genelde ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak bu projenin tamamlanması için çalışmaların başlatılması idi. Pürüzleri bölge üreticileriyle uzlaşı içerisinde ortadan kaldırdık. Şimdi sıra ihale ve yolun yapımıma geldi.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Resmiye Canaltay
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