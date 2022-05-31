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Yolun ortasında adam dövüp soydular!

Gazimağusa'da yaşanan hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı.

31 Mayıs 2022 Salı 12:42
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Yolun ortasında adam dövüp soydular!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.05.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, iki şahıs Taha Khaled KAVAJAH(E-26)’ın yüzüne vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, giymekte olduğu şortun cebinde bulunan 7,000 TL nakit parayı zorla alıp soygun suçunu işlemişlerdir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak görülen Z.Z.O.A.(E-22) ve F.Z.O.A.(E-20) 30.05.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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