Yöney, yoğun bakımda tutulacak

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Ali Yöney’in vücut değerleri operasyon için uygun bulunmamıştı ve 2 gün yoğun bakımda tutuldu.

Bilincini kaybetmeyen Ali Yöney, doktorların bugün sabahki kontrolünün ardından operasyona alındı.

Beyin anjiyosu yapılan Ali Yöney’in operasyonu başarılı şekilde tamamlandı. Damar yolunun yırtıldığı öğrenilen Ali Yöney bir süre daha yoğun bakımda kontrol altında tutulacak.

Operasyonun başarılı geçtiğini belirten doktorlar artık Ali Yöney’in kendine gelmesini bekleyeceklerini söyledi.

AİLE TEŞEKKÜR ETTİ

Ali Yöney’in ailesi ilgilenen, haber yapan ve duyarlılık gösteren tüm herkese teşekkür etti. Ali Yöney’in kızı İlayda Yöney, Kıbrıs Objektif’e yaptığı açıklamada, “sevenlerin duaları babamı hayatta tuttu. Herkese teşekkür ederiz. Doktorlar olumsuz birşey söylemediler ancak kritik günler var önümüzde. İnşallah bu günleri de atlatacak ve babam yeniden aramıza dönecek. Başta doktorlarımıza ve hastane çalışanlarına, ayrıca iyi dilekleri ve duaları için tüm sevenlerine teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Objektif