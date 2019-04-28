Başbakanlık e-Devlet Yürütme Kurulu tarafından “Yönlendirme Kurulu ve Koordinasyon Kurulu Toplantıları” gerçekleştirildi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Yönlendirme Kurulu toplantısında; e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Rauf Ersenal, “e-Devlet Projesi” kapsamında projelerde gelinen son aşama ile kurul tarafından hazırlanan “Bilgi Toplumu ve e-Devlet Yasa Tasarısı” hakkında bilgiler verdi.

Ersenal, ayrıca geniş bir katılımın hedeflendiği e-Devlet çalıştay hazırlıklarının sürdüğünü, bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından kısa zaman içerisinde gerçekleştirileceğini ve çalıştayda; vatandaşa sunulacak e-devlet hizmetlerinin de hizmete sunulacağını aktardı.

Çalışma Grubu Başkanları Derviş Bladanlı, Gökhan Şengör ve Necdet İcil tarafından da, teknik hazırlıkları tamamlanma aşamasında olan “Kamu Ortak Veri Merkezi ile Eğitim Konferans ve Hizmet Kompleksi” hakkında detaylar paylaşıldı ve hazırlanan maketlerin sergilemesi yapıldı.

Sunumda ayrıca kamuda yaygın olarak kullanılmaya başlanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin kazanımları ile sağladığı tasarruflar rakamlarla aktarıldı.

Çalışmaları sürdürülen “e-Devlet Kapısı” portalı hakkında da bilgilerin aktarıldığı sunumda, kamu kurumları arasındaki iş birliğine değinildi, vatandaşa elektronik ortamda verilecek hizmetlerin tek bir merkezden sunulması hazırlıkları ile ilgili ayrıntılar paylaşıldı.

Türksat tarafından e-Devlet Projesi kapsamında sürdürülen projelerde gelinen aşama hakkında da bilgi verilen sunumda, projelerin 2019 yılı sonunda tamamlanacağı belirtildi.

Koordinasyon Kurulu toplantısında, ayrıca kamu kurumları arasında elektronik veri paylaşımı ve iş birlikleri detaylı olarak görüşüldü ve bir sonraki toplantıların planlaması yapıldı.