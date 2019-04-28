Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...
"Akıllı bebek bezi" geliştirdiler (İdrar yolu enfeksiyonunu tespit ediyor)
"Akıllı bebek bezi" geliştirdiler (İdrar...

“Yönlendirme Kurulu ve Koordinasyon Kurulu Toplantıları” gerçekleştirildi

28 Nisan 2019 Pazar 11:10
“Yönlendirme Kurulu ve Koordinasyon Kurulu Toplantıları” gerçekleştirildi
banner44

Başbakanlık e-Devlet Yürütme Kurulu tarafından “Yönlendirme Kurulu ve Koordinasyon Kurulu Toplantıları” gerçekleştirildi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Yönlendirme Kurulu toplantısında; e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Rauf Ersenal, “e-Devlet Projesi” kapsamında projelerde gelinen son aşama ile kurul tarafından hazırlanan “Bilgi Toplumu ve e-Devlet Yasa Tasarısı” hakkında bilgiler verdi.

Ersenal, ayrıca geniş bir katılımın hedeflendiği e-Devlet çalıştay hazırlıklarının sürdüğünü, bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından kısa zaman içerisinde gerçekleştirileceğini ve çalıştayda; vatandaşa sunulacak e-devlet hizmetlerinin de hizmete sunulacağını aktardı.

banner41
Çalışma Grubu Başkanları Derviş Bladanlı, Gökhan Şengör ve Necdet İcil tarafından da, teknik hazırlıkları tamamlanma aşamasında olan “Kamu Ortak Veri Merkezi ile Eğitim Konferans ve Hizmet Kompleksi” hakkında detaylar paylaşıldı ve hazırlanan maketlerin sergilemesi yapıldı.

Sunumda ayrıca kamuda yaygın olarak kullanılmaya başlanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin kazanımları ile sağladığı tasarruflar rakamlarla aktarıldı.

Çalışmaları sürdürülen “e-Devlet Kapısı” portalı hakkında da bilgilerin aktarıldığı sunumda, kamu kurumları arasındaki iş birliğine değinildi, vatandaşa elektronik ortamda verilecek hizmetlerin tek bir merkezden sunulması hazırlıkları ile ilgili ayrıntılar paylaşıldı.

Türksat tarafından e-Devlet Projesi kapsamında sürdürülen projelerde gelinen aşama hakkında da bilgi verilen sunumda, projelerin 2019 yılı sonunda tamamlanacağı belirtildi.

Koordinasyon Kurulu toplantısında, ayrıca kamu kurumları arasında elektronik veri paylaşımı ve iş birlikleri detaylı olarak görüşüldü ve bir sonraki toplantıların planlaması yapıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BaşbakanlıkYönlendirme Kurulu Ve Koordinasyon KuruluHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın Lefkoşa ve Gazimağusa’da 6 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak
Yarın Lefkoşa ve Gazimağusa’da 6 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak
KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü Kermes Düzenliyor
KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü Kermes Düzenliyor
160 gram hintkeneviri, 14 gram kokain ele geçirildi
160 gram hintkeneviri, 14 gram kokain ele geçirildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim