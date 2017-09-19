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Yönlüer: "Müftülük için teklif almadım"

Din İşleri eski Başkanı Ahmet Yönlüer ‘Müftülük için teklif almadığını açıkladı....

19 Eylül 2017 Salı 11:24
Yönlüer: "Müftülük için teklif almadım"

Çiğdem Aydın

KKTC Din İşleri Dairesi eski müdürü Ahmet Yönlüer, yeniden bu makama getirilmesi yönünde herhangi bir talebinin olmadığını, bu konuda herhangi bir yerden teklif de almadığını açıkladı.

Geçmiş yıllarda ‘Kıbrıs’ın Müftüsü’ olarak isim yapan Ahmet Yönlüer’in, şimdiki müdür Talip Atalay’ın yerine getirileceği yönündeki iddiaları yanıtladı. Yönlüer “Bu makamda birileri olduğu sürece yorum yapmam etik olmaz” dedi.

Yönlüer, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“Bir süreden bu yana Di̇n İşleri Başkanlığı etrafında şekillenen olaylarda ismim zikrediliyor. Kişi olarak herhangi bir göreve talip olmadığım gibi, bana yapılan resmi bir teklif de yok. Her ne kadar Basbakan Sn. Özgürgün, Sn. Atalay'in görevden alınması için Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı'ya öneri yapmış olsa da; Sn. Akıncı bu talebi olumlu bulmamıştır. Bu makamda birileri olduğu sürece;olumlu ya da olumsuz yorum yapmayı etik bulmam. Geçmişte bu görevi elimden geldiğince tarafsız, adil ve herkesi ‘şucu, bucu’ demeden kucaklayıcı bir şekilde ifa ettiğime inanıyorum. Belki de bu sebepledir ki;beni bu göreve layik görenler ‘Içimizden birisi" yakıştırmasını yapmayı uygun bulmuşlardır. Şu anki Hüsnü- kabul de bu yüzden olsa gerek diye düşünüyorum. Sık sık bana sorular sorulduğu için bu açıklamayı yapma gereği duydum. İlgiye teşekkür ederim. Dediğim gibi görevler talep edilmez, görevler liyakat sahibi kişilere verilir. Her zaman ulkemin hizmetinde oldum. Makam yada mevki farketmeksizin olmaya da devam edecegim. Benim açımdan konu bundan ibarettir. “

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