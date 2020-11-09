YÖNLÜER: “TÜRKİYE İLE TARTIŞMALARI SAYIN AKINCI BAŞLATTI”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yönlüer, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Yönlüer, Türkiye’nin müdahalesinden söz edenlerin bunu geniş kapsamlı ele almaları gerektiğini, çünkü Türkiye’nin müdahalelerinin olmadığını söyledi.

Geçmişte Kıbrıslı Türklerin kendi iradesiyle çözüme evet dediğini ancak burada da Kıbrıslı Türklerin iradesine müdahale edildiğini söyledi.

ABD’nin ve AB’nin müdahalelerinin ortada olduğunu söyleyen Yönlüer, “Seçim sonucunda bir tarafın kaybettiğini, Türkiye ile tartışmaları eski Cumhurbaşkanı Akıncı’nın başlattığını ve seçim sonrasında da hazımsızlık yaşandığını” söyledi.