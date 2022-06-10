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Yozgat'tan 169 adet eski eser getirdi

Narkotiğin gerçekleştirdiği Gömü operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait ele geçirilen eski eserlerle ilgili tutuklanan zanlı Nuri Tekin yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Haziran 2022 Cuma 15:04
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Yozgat'tan 169 adet eski eser getirdi
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(Kamalı Haber)

Narkotiğin gerçekleştirdiği Gömü operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait ele geçirilen eski eserlerle ilgili tutuklanan zanlı Nuri Tekin yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

Polis, zanlı Nuri Tekin’in Kanunsuz eski eser tasarrufu ve ithali suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 06.06.2022 tarihinde saat 13:30 raddelerinde Lefkoşa-Ortaköy'de faaliyet gösteren Lemar süpermarkete ait park yeri içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette görülen ZNF 160 plakalı araç içerisinde, aracın şoförü Nuri Tekin'in huzurunda yapılan aramada; söz konusu aracın şoför koltuğunun arka kısmında bulunan pas pas üzerinde siyah renk naylon poşete sarılı sarı renk naylon poşet içerisinde 154 adet sikke, 4 adet yüzük, 1 adet buğurdanlık,1 adet ok başı ve 9 adet takı eşyaları parçaları olmak üzere toplam 169 adet eski eser olduğuna inanılan maddelerin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada; zanlının söz konusu maddeleri Ekim 2021 yılı içerisinde Yozgat-Türkiye'de kendisine ait tarla içerisinde bulduğunun öğrenildiğini belirtti.

Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlının söz konusu maddeleri müşteri bulup satmak için 04 Haziran 2022 tarihinde Türkiye’den gelerek Ercan Havalimanın'dan KKTC'ye beraberinde getirdiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlının gönüllü bir ifade verip doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polis, zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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