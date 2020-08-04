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Yrd. Doç. Dr. Ali Civelek yaşamını yitirdi

Doğu Akdeniz Üniveristesi Eğitim Fakültesi'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ali Civelek yaşamını yitirdi.

04 Ağustos 2020 Salı 10:41
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Yrd. Doç. Dr. Ali Civelek yaşamını yitirdi

Doğu Akdeniz Üniveristesi Eğitim Fakültesi'nde  görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ali Civelek yaşamını yitirdi.

Bir süredir Adana'da tedavi gören Civelek bugün hayata veda etti.

Civelek, ölümüyle başta DAÜ ailesi olmak üzere sevenleri yasa boğdu.

Anahtar Kelimeler:
DAÜDoğu Akdeniz Üniveristesi
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