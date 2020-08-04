Doğu Akdeniz Üniveristesi Eğitim Fakültesi'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ali Civelek yaşamını yitirdi.
Bir süredir Adana'da tedavi gören Civelek bugün hayata veda etti.
Civelek, ölümüyle başta DAÜ ailesi olmak üzere sevenleri yasa boğdu.
Doğu Akdeniz Üniveristesi Eğitim Fakültesi'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ali Civelek yaşamını yitirdi.
Doğu Akdeniz Üniveristesi Eğitim Fakültesi'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ali Civelek yaşamını yitirdi.
Bir süredir Adana'da tedavi gören Civelek bugün hayata veda etti.
Civelek, ölümüyle başta DAÜ ailesi olmak üzere sevenleri yasa boğdu.