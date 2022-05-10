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Yrd. Doç. Dr. Bengü Berkmen, 10 Mayıs Psikologlar gününü kutladı

Berkmen, mesleğin ve meslek elemanlarının güvence altına alınması için bir an önce psikologların meslek yasasının çıkmasını istedi.

10 Mayıs 2022 Salı 18:41
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Yrd. Doç. Dr. Bengü Berkmen, 10 Mayıs Psikologlar gününü kutladı

Yrd. Doç. Dr. Bengü Berkmen, 10 Mayıs Psikologlar gününü kutlayarak, mesleğin ve meslek elemanlarının güvence altına alınması için bir an önce psikologların meslek yasasının çıkmasını istedi. 

Berkmen, Kıbrıs Türk Psikologlar Deneği adına yaptığı yazılı açıklamada, psikologların unvanını korumak, meslek tanımlarına uygun koşullarda çalışmalarını sağlamak, mesleki uygulamalarda etik ilkelere dikkat edilmesini sağlamak, psikologların alanda yasadıkları hak ihlalleri karsısında başvurabilecekleri bir meslek birliğinin varlığı için meslek yasasının önemine işaret etti. 
Kıbrıs’ta çalışan psikologlar olarak psikolojinin tüm alanlarını kapsayacak, tüm öğrenci ve meslektaşlara eşit ve adil haklar tanıyan bir meslek yasasının çıkarılmasını uzun zamandır beklediklerine işaret eden Berkmen, yaklaşık 20 yıldır süren yasa çalışma mücadelesinde, hükümetlerin hızlı değişimlerinin her yasa çalışmasını başa döndürdüğünü söyledi. 
Berkmen, “Meslek yasasının eksikliği, psikologların çalışma koşullarının etik olarak belirlenmemesine, lisans eğitimi ile denk tutulmayacak sertifika programlarıyla insanların ‘yaşam koçu’ ya da ‘bilinçaltı temizleyicisi’ gibi unvanları kullanarak, psikoloji biliminin ve psikologluk mesleğinin değersizleştirilmesine sebep olmaktadır” diyerek, meslek yasasının önemine işaret etti. 
Berkmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği olarak, psikologların unvanını korumak, meslek tanımlarına uygun koşullarda çalışmalarını sağlamak, mesleki uygulamalarda etik ilkelere dikkat edilmesini sağlamak, psikologların alanda yasadıkları hak ihlalleri karsısında başvurabilecekleri bir meslek birliğinin varlığı, bu mesleğin ve meslek elemanlarının güvence altına alınması için bir an önce psikologların meslek yasasının çıkmasını istiyoruz.”
 

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