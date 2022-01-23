YSK AÇIKLADI! İşte seçimde son durum

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:
Açılan sandık sayısı: 72
Oy Kullanan Seçmen: 8746
KKTC Geneli Geçerli Oy: 344021
Oyların partilere göre dağılımı:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) %41.08 -282664oy
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %30.87 -212402 oy
Demokrat Parti (DP): %8.98 – 61786 oy
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.88 -12960 oy
Bağımsızlık Yolu (BY): %1.35 – 9256 oy
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %7.50 – 51592 oy
Halkın Partisi (HP): %5.29 – 36384 oy
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %3.04 - 20924 oy