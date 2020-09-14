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YSK, adayları resmen ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi için kesinleşen aday listesi ilan etti.

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:16
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YSK, adayları resmen ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi için kesinleşen aday listesi ilan etti.

11 Ekim’de yarışacak 7’si bağımsız 4’ü partilerden 11 adayın isimleri, Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 61.maddesi uyarınca, 4 Eylül'deki başvuru sırasına göre ilan edilen adaylar şunlar:

“Mustafa Akıncı (Bağımsız), Tufan Erhürman (CTP),  Ersin Tatar (UBP), Kudret Özersay (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Erhan Arıklı (YDP), Fuat Çiner (MDP), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız)”

ARA SEÇİM OLMAYACAK

Öte yandan YSK’nın Cumhurbaşkanlığı seçimi ve anayasa değişikliği halkoylamasıyla aynı gün yapılacağını ilan ettiği yerel kuruluş organları ara seçimine gerek kalmadı.

Girne ilçesine bağlı Zeytinlik muhtarlığı ihtiyar heyeti üyeliği için başvuran Pembe Eminoğlu, kesinleşen aday sayısı, seçilmesi gerekenden az olduğu için seçilmiş ilan edildi.

YSK, sandık seçmen listelerine yapılan başvuruları da Resmi Gazete’de yayımladı. Seçmen listesine yapılan itirazlar yarın ilçe seçim kurullarında görüşülerek seçmen listesine son hali verilecek.

921 BAŞVURU

Lefkoşa’da 229, Mağusa’da 245, Girne’de 277, Güzelyurt’ta 33, İskele’de 100 ve Lefke’de de 37 olmak üzere toplam 921 kişi seçmen listesinde yer almak için başvuruda bulundu.

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