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YSK Başkanı açıklamalarda bulundu

Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan itirazlar değerlendiriliyor.

26 Ocak 2022 Çarşamba 10:16
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YSK Başkanı açıklamalarda bulundu
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’ye yaptığı açıklamada, Pazar günü yapılan seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kurulları’na toplam 26 itiraz yapıldığını söyledi.

Şefik, yapılan 26 itirazın değerlendirildiğini ve sadece üç itirazın “kısmen” kabul edildiğini kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’de yayınlanan 18’inci Saat programına telefoniyen katılarak süreçle ilgili bilgi verdi.

Şefik, Pazar günü yapılan erken genel seçime yönelik sonuçlarla ilgili İlçe Seçim Kurulları’na 26 itiraz yapıldığını söyledi.

Şefik, yapılan 26 itirazın değerlendirildiğini ve sadece üç itirazın “kısmen” kabul edildiğini kaydetti.

Her ilçede birçok itiraz olduğunu kaydeden Şefik, itirazların büyük bir çoğunluğunun, muğlak, gerekçesiz ve delilsiz olduğu için iptal edildiğini kaydetti.

Şefik konuşmasında nelere itiraz yapılabileceği konusunda da bilgi verdi.

Lefkoşa’da, 10 Mağusa’da 5, Girne’de 5, Güzelyurt’da 2, İskele’de 2, Lefke’de 2 itiraz yapıldığını kaydeden Şefik bu itirazların sadece üçünün kısmen kabul edildiğini, reddedilen itirazların ise Yüksek seçim Kurulu’na gitme hakkı bulunduğunu kaydetti.

Şefik, 3 itirazın  içeriklerine yönelik de açıklamalarda bulundu.

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