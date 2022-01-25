Künye
Kıbrıs 8
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!

YSK Başkanı Şefik: 26 itirazın üçü 'kısmen' kabul edildi

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, milletvekilliği erken genel seçiminin ardından yapılan 26 itirazın bugün değerlendirildiğini ve sadece üç itirazın 'kısmen' kabul edildiğini duyurdu.

25 Ocak 2022 Salı 18:49
707 Okunma
YSK Başkanı Şefik: 26 itirazın üçü 'kısmen' kabul edildi
banner108

Milletvekilliği erken genel seçiminin ardından Anayasal süreç işlemeye başladı. Kesin olmayan resmi sonuçların açıklanmasının ardından dün saat 17.00’ye kadar itirazlar için süre verilmiş ve yapılan itirazların bugün saat 17.00’ye kadar değerlendirileceği duyurulmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT ekranlarında yayınlanan bir programa telefon bağlantısı ile katılarak, 26 itirazdan üçünün ‘kısmen’ kabul edildiğini ve geriye kalanların ise reddedildiğini açıkladı.

Şefik, itirazların büyük bir çoğunluğunun ‘genel’,’muğlak’ ve ‘delilsiz’ olduğu için reddedildiğini belirterek, Lefkoşa’da 10, Gazimağusa’da 5, Girne’de 5, İskele’de 2, Güzelyurt’ta 2 ve Lefke’de 2 itiraz bulunduğunu dile getirdi.

Yapılan bütün uyarılara rağmen itirazların sandık başında yapılmadığını vurgulayan Şefik, ‘bütün karma oyların veyahut mühürlerin sayılmasını isterim’ şeklinde müracatlar olduğunu ancak yasanın bu şekilde yapılmasını öngörmediğine dikkat çekti. 

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta 3 can kaybı, 2 bin 546 vaka
Güney Kıbrıs'ta 3 can kaybı, 2 bin 546 vaka
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Hentbol Milli Takımı sporcusunun Türkiye’ye nakli sağlandı
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Hentbol Milli Takımı sporcusunun Türkiye’ye nakli sağlandı
Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen kısmi affın süresi uzatılacak
Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen kısmi affın süresi uzatılacak
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim