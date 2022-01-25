YSK Başkanı Şefik: 26 itirazın üçü 'kısmen' kabul edildi

Milletvekilliği erken genel seçiminin ardından Anayasal süreç işlemeye başladı. Kesin olmayan resmi sonuçların açıklanmasının ardından dün saat 17.00’ye kadar itirazlar için süre verilmiş ve yapılan itirazların bugün saat 17.00’ye kadar değerlendirileceği duyurulmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT ekranlarında yayınlanan bir programa telefon bağlantısı ile katılarak, 26 itirazdan üçünün ‘kısmen’ kabul edildiğini ve geriye kalanların ise reddedildiğini açıkladı.

Şefik, itirazların büyük bir çoğunluğunun ‘genel’,’muğlak’ ve ‘delilsiz’ olduğu için reddedildiğini belirterek, Lefkoşa’da 10, Gazimağusa’da 5, Girne’de 5, İskele’de 2, Güzelyurt’ta 2 ve Lefke’de 2 itiraz bulunduğunu dile getirdi.

Yapılan bütün uyarılara rağmen itirazların sandık başında yapılmadığını vurgulayan Şefik, ‘bütün karma oyların veyahut mühürlerin sayılmasını isterim’ şeklinde müracatlar olduğunu ancak yasanın bu şekilde yapılmasını öngörmediğine dikkat çekti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI