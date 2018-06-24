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YSK Başkanı Şefik açıklama yaptı

üksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, saat 22.30 itibarıyla yerel seçimle ilgili açıklama yaptı.

24 Haziran 2018 Pazar 23:27
YSK Başkanı Şefik açıklama yaptı

Rahme Çiftçioğlu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, saat 22.30 itibarıyla yerel seçimle ilgili açıklama yaparak, belediye başkanlarıyla ilgili gayri resmi sonuçların açıklanması için en az bir buçuk iki saate daha ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sandık kurullarının sonuçları artık telefon değil internet üzerinden YSK’ya gönderdiğini ve bunun “Viber” isimli program aracılığıyla yapıldığını anımsatan Şefik, şu anda 733 sandıktan 507’sinin YSK 32’lerinin kendilerine ulaştırıldığını ifade etti. 

“Geriye kalan sandıklardaki YSK 32 neticeleri hala elimize ulaşmadı” diyen Şefik, “Bütün belediyelerdeki neticeleri size saat 21.00’de vereceğimi, böyle ümit ettiğimi söylemiştim. Bu aşamada bu bilgileri veremiyorum. Bunun teknik bir sorun olduğunu düşünüyorum, Viber’in bu kadar gecikmesini… Onun dışında bazı sandıklardan neticelerin gelmediğini de biliyorum. Bunlardan dolayı biz de gayri resmi netçileri vermede gecikiyoruz. Sonuçları verebilmek için en az bir buçuk iki saate daha ihtiyacımız var. Gecikmeden ve basını beklettiğimizden dolayı özür dilerim” şeklinde konuştu.

Tüm sandıklar açıldıktan sonra basın mensuplarına bilgi vermeye hazır olduklarını da söyleyen Narin Ferdi Şefik, “Yarın sabah da bilgileri vermek için hazır olacağız” dedi.

Sandıkların da yavaş yavaş YSK’ya geldiğini belirten Şefik, sandıklarla ilgili işlemlerin ilçe seçim kurullarında yapıldığını, ama YSK’nın ilçe seçim kurullarından gelen neticeleri onaydan geçireceğini vurguladı.

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