YSK Başkanı Şefik: Sandık sonuçlarının işlenmesi zaman alıyor

Şefik, YSK’ya gelen sandık sonuçlarının cetvellere işlenmesinin zaman aldığını belirterek, basının mühür oyları açıkladığını bu nedenle YSK ile basının açıkladığı sonuçlar arasında fark olduğunu ifade etti.

Şefik, YSK’ya işlenen 137 sandığa göre UBP’nin yüzde 42.60, CTP’nin 29.55, DP’nin 8.69. YDP’nin 7.28 ve HP’nin 5.39 oy oranında olduğunu belirtti.

Şefik, pozitif olan bir kişinin oy vermeye gittiği kendisinden negatif test istendiği ancak sonucun verilmediği yönünde siyasi bir partiden itiraz geldiğini kaydetti.