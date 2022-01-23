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YSK Başkanı Şefik: Sandık sonuçlarının işlenmesi zaman alıyor

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Başkanı Narin Şefik, BRT’ye yaptığı açıklamada YSK ile basının açıkladığı oylar arasında oluşan farktan bahsetti.

23 Ocak 2022 Pazar 21:52
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YSK Başkanı Şefik: Sandık sonuçlarının işlenmesi zaman alıyor
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Şefik, YSK’ya gelen sandık sonuçlarının cetvellere işlenmesinin zaman aldığını belirterek, basının mühür oyları açıkladığını bu nedenle YSK ile basının açıkladığı sonuçlar arasında fark olduğunu ifade etti.

Şefik, YSK’ya işlenen 137 sandığa göre UBP’nin yüzde 42.60, CTP’nin 29.55, DP’nin 8.69. YDP’nin 7.28 ve HP’nin 5.39 oy oranında olduğunu belirtti.

Şefik, pozitif olan bir kişinin oy vermeye gittiği kendisinden negatif test istendiği ancak sonucun verilmediği yönünde siyasi bir partiden itiraz geldiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 23.01.2022 22:55
Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim Kurulu
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