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YSK, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN ADAYLIK BAŞVURU GÜNÜNÜN 4 EYLÜL CUMA OLDUĞUNU HATIRLATTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuru gününün 4 Eylül Cuma olduğunu hatırlattı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:24
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YSK, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN ADAYLIK BAŞVURU GÜNÜNÜN 4 EYLÜL CUMA OLDUĞUNU HATIRLATTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuru gününün 4 Eylül Cuma olduğunu hatırlattı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 11 numaralı duyurusunda, başvuracak adaylar için gerekli belgeleri de açıkladı.

Adaylar 4 Eylül Cuma günü televizyon ve radyoda akşam haber bülteninde geçici olarak ilan edilecekler.

YSK duyurusuna göre, 11 Ekim’de yapılacak seçim için yapılacak başvuruların, adayın Anayasa ve Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarına, partiden aday olmayı kabul ettiklerini ve başka partiden aday olmayı kabul etmediklerine ilişkin beyanlarıyla yapabilecek.

Adaylardan, polis karakter belgesi, oy verme tarihinden önce daimi ikametgahının en az 5 yıl KKTC’de olduğunu gösteren muhtar belgesi, kimlik kartı veya fotokopisi ve erkek adaylar için yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge ve fotokopisi istenecek

Bağımsız cumhurbaşkanı adayları başvurularını bir yazıyla YSK’ya yapacak. Bağımsız adayların da polis karakter belgesi, ikametgah, kimlik kartı ve askerlikle ilgili belgeleri YSK’ya sunması gerekiyor.

Son Güncelleme: 26.08.2020 13:26
Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluYsk
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