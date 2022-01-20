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YSK'dan önemli duyuru!

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği seçim takvimine göre, bugün seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü.

20 Ocak 2022 Perşembe 10:46
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YSK'dan önemli duyuru!
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26 Kasım’da başlayan seçim sürecinde sona gelindi. YSK’nin ilan ettiği takvimle 28 Aralık’ta başlayan propaganda süreci, cumartesi saat 18.00’de sona eriyor. Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günüyse bugün.

203 bin 792 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de, pazar günü yapılacak seçimle Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekili belirlenecek.

Seçmenler, kimlik kartı numaralarıyla http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adreslerinden nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor.

Sandık kuruluna, kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti gibi resmi belgelerden biri ibraz edilerek oy kullanılabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluYsk
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