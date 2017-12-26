YSK: "Kamuoyu araştırması yayımlamak 23 Aralık’tan itibaren yasak"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca, 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimle ilgili kamuoyu yoklamaları ve araştırmalarının yayımlanmasının, ilan edilmesinin ve dağıtılmasının 23 Aralık’tan itibaren yasak olduğunu hatırlatarak, seçmenlerin, herhangi bir yasal soruşturmaya tabi olmamak için kamuoyu araştırması maksatlarıyla kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermemeleri gerektiğini duyurdu.

YSK’dan yayımlanan 20 numaralı duyuruda Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(3) maddesinin “yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmaları, oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabilir; on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamaz, ilan edilemez ve dağıtılamaz” maddesine yer verilerek şöyle denildi:

“ARAŞTIRMALARIN HALEN DEVAM ETTİĞİ KONUSUNDA BİLGİLER ALINMAKTADIR”

“23/12/2017 tarihinden itibaren kamuoyu araştırmalarının yayımlanması, ilan edilmesi ve dağıtılması yasak kapsamındadır. Buna rağmen kamuoyu araştırmalarının halen devam ettiği konusunda bilgiler alınmaktadır.

Aynı yasanın 187 A maddesi altında, yasaklanan dönemde kamuoyu yoklama ve araştırmalarını yayımlayan, ilan eden veya duyuranlar suç işlemiş olurlar.

Bu yasal durum ışığında, herhangi bir yasal soruşturmaya tabi olmamak için seçmenlerin kamuoyu araştırması maksatları ile kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermemeleri gerektiği duyurulur.”